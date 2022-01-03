Haksız kazanç sağlayan 21 işyerine işlem yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde fahiş fiyat, gramaj haksızlığı yapanlar ve haksız kazanç sağlayanlara karşı 1 haftada yaklaşık 204 iş yerini denetledi, 21 iş yerine cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tuttu.

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  • 03.01.2022 15:38
  • Güncelleme: 03.01.2022 16:19
Haksız kazanç sağlayan 21 işyerine işlem yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde fahiş fiyat, gramaj haksızlığı yapanlar ve haksız kazanç sağlayanlara karşı 1 haftada yaklaşık 204 iş yerini denetledi, 21 iş yerine cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tuttu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte, kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde ‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri’ gereğince denetimler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde denetim yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte, işletmelerde gıda ürünlerinde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, eksik gramda ürün satıp satmadıklarını ve etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Bir hafta içerisinde kent genelinde yaklaşık 204 iş yerinde yapılan denetimlerde, perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asmayanlara, eksik gramajda ürün satanlara, etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, stokçuluk yaparak fahiş fiyattan satış yapıp haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapan 21 iş yeri hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenlendi. Cezai işlem yapılmak üzere 21 iş yerinden, etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olan 20 iş yerine ait tutanaklar Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü’ne, gramaj haksızlığı yapan 1 iş yerine ait tutanak ise Büyükşehir Belediye Encümeni’ne teslim edildi.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerin artarak süreceğini vurguladı.

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İHA

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