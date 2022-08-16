Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı, çocuğa çarpan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PAYLAŞ
  • 16.08.2022 12:53
  • Güncelleme: 16.08.2022 12:53
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı, çocuğa çarpan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Vali Varinli Caddesi üzerinde meydana geldi. C.Y.Y. idaresindeki 58 ACV 026 plakalı Dacia marka hafif ticari aracın sürücüsü yaya geçidini kullanarak bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki A.E.ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şehrin kültür ve edebiyat koleksiyonuna üç eser daha

Şehrin kültür ve edebiyat koleksiyonuna üç eser daha

Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor

Kayserispor'u zorlu 3 hafta bekliyor

Üyesine sessiz kalan KAYMOS Yönetimine Mahkeme 'Dur' dedi

Üyesine sessiz kalan KAYMOS Yönetimine Mahkeme 'Dur' dedi

Yukatel Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtası yükselecek'

Yukatel Kayserispor Başkanı Gözbaşı: 'Başarı çıtası yükselecek'

Kayseri Valisi Çiçek: 'Kayserispor'un kazanmasından çok mutlu oldum'

Kayseri Valisi Çiçek: 'Kayserispor'un kazanmasından çok mutlu oldum'

Kayserispor'da Başakşehir FK hazırlığı

Kayserispor'da Başakşehir FK hazırlığı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta Sirk Heyecanı

Talas'ta Sirk Heyecanı

Dünya Sıralamasında Erciyes Üniversitesi'nin Büyük Başarısı

Dünya Sıralamasında Erciyes Üniversitesi'nin Büyük Başarısı

DAHA FAZLA
Kayseri'de 545 proje için 21 milyar 715 milyon lira harcanacak

Kayseri’de 545 proje için 21 milyar 715 milyon lira harcanacak

Motorine zam, düşürülerek ertelendi!

Motorine zam, düşürülerek ertelendi!

Göker Gözütok: 'Kamu müteahhitleri olarak yalnız bırakıldık'

Göker Gözütok: 'Kamu müteahhitleri olarak yalnız bırakıldık'

Sanatçılar sokağı Ziyaretçilerini Bekliyor

Sanatçılar sokağı Ziyaretçilerini Bekliyor

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yapıldı