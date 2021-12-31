Hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 yaralı

Sivas'ta virajı alamayan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 22:52
Hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 yaralı
Sivas'ta virajı alamayan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta virajı alamayan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Karşıyaka Mahallesi’nde yeniyila saatler kala meydana geldi. B.M.Y yönetimindeki 58 TU 127 plakalı Citroen marka hafif ticari araç virajı alamayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobilde bulunan sürücü B.M.Y ve araçta bulunan A.Y.S ve A.K yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

İHA

Kayseri Gündem
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