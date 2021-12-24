Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi

Hacılar Belediyesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan organizasyonla kanser taramasından geçmek isteyen kadınlar, Hacılar Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Fevzi Çakmak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getirildi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 24.12.2021 16:44
Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi
Hacılar Belediyesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan organizasyonla kanser taramasından geçmek isteyen kadınlar, Hacılar Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Fevzi Çakmak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan organizasyonla kanser taramasından geçmek isteyen kadınlar, Hacılar Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle Fevzi Çakmak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) getirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. R. Özlem Ulutabanca ve Hacılar İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Soner Yılmaz’ın KETEM’de karşıladığı vatandaşlar, yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve kendilerine ulaşımda kolaylık sağlayan Hacılar Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM’lerin yeniden hizmet vermeye başladığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; “Hacılar Belediyemizin katkılarıyla, kanser tarama merkezimize getirilen vatandaşlarımızın, taramaları yapıldı. Bu vesileyle sağlıklı hayat merkezlerimiz ve KETEM’lerin şehrimizde yeniden hizmet vermeye başladığını duyurmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bulunduğumuz yer olan Fevzi Çakmak Mahallemizde hizmet vermekte. Diğerleri ise Kocasinan İlçemizde Beşparmak Mahallesindeki bulunan Medine Sağlıklı Hayat Merkezi, Melikgazi İlçesinde ise İLDEM ve Müdürlüğümüz arkasında bulunan Güldüoğlu Sağlıklı Hayat Merkezimizdir. Vatandaşlarımız bu merkezlere başvurarak taramalarını yaptırabilirler. Buralarda yapmış olduğumuz gerek mamografi çekimleri gerekse rahim ağzı kanserine yönelik ön taramalar neticesinde ulaşılan bulgularla hastalığı erkenden teşhis ederek hastalarımızın ufak bir ameliyatla normal hayatlarına dönmesi sağlanabilmektedir. Özellikle kanser tarama gruplarında olan vatandaşlarımızın merkezlerimizle irtibata geçerek kanser taramalarını yaptırmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Omicron varyantı gelmeden aşı olarak zırhlarını kuşanmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Benli, “Özellikle pandemi sürecinde 1. basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu gözlemledik. Şuan koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen aşılama. Aşılama ile de pandeminin belini kırdığımızı görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz süreçte dünya özellikle Avrupa Omicron dalgası ile karşı karşıya kaldı. Buradan vatandaşlarımıza Omicron gelmeden aşı olarak zırhlarını kuşanmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

MHP'den Turkovac'a destek

MHP'den Turkovac'a destek

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Pati evi, 4500 köpeğe barınak oldu

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi

İçinde Kayserililerin de olduğu 771 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

İçinde Kayserililerin de olduğu 771 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

DAHA FAZLA
Arif Molu Meslek Lisesi, yarı fiyatına maske makinası üretti

Arif Molu Meslek Lisesi, yarı fiyatına maske makinası üretti

Yangın dehşeti: 3 çocuk hayatını kaybetti

Yangın dehşeti: 3 çocuk hayatını kaybetti

Kağıt sektörü krizde

Kağıt sektörü krizde

Bu kez direkleri çaldılar

Bu kez direkleri çaldılar

Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor