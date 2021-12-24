Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi

Hacılar Belediyesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan organizasyonla kanser taramasından geçmek isteyen kadınlar, Hacılar Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle Fevzi Çakmak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getirildi.

Hacılar Belediyesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yapılan organizasyonla kanser taramasından geçmek isteyen kadınlar, Hacılar Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsle Fevzi Çakmak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) getirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. R. Özlem Ulutabanca ve Hacılar İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Soner Yılmaz’ın KETEM’de karşıladığı vatandaşlar, yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve kendilerine ulaşımda kolaylık sağlayan Hacılar Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM’lerin yeniden hizmet vermeye başladığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; “Hacılar Belediyemizin katkılarıyla, kanser tarama merkezimize getirilen vatandaşlarımızın, taramaları yapıldı. Bu vesileyle sağlıklı hayat merkezlerimiz ve KETEM’lerin şehrimizde yeniden hizmet vermeye başladığını duyurmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bulunduğumuz yer olan Fevzi Çakmak Mahallemizde hizmet vermekte. Diğerleri ise Kocasinan İlçemizde Beşparmak Mahallesindeki bulunan Medine Sağlıklı Hayat Merkezi, Melikgazi İlçesinde ise İLDEM ve Müdürlüğümüz arkasında bulunan Güldüoğlu Sağlıklı Hayat Merkezimizdir. Vatandaşlarımız bu merkezlere başvurarak taramalarını yaptırabilirler. Buralarda yapmış olduğumuz gerek mamografi çekimleri gerekse rahim ağzı kanserine yönelik ön taramalar neticesinde ulaşılan bulgularla hastalığı erkenden teşhis ederek hastalarımızın ufak bir ameliyatla normal hayatlarına dönmesi sağlanabilmektedir. Özellikle kanser tarama gruplarında olan vatandaşlarımızın merkezlerimizle irtibata geçerek kanser taramalarını yaptırmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Omicron varyantı gelmeden aşı olarak zırhlarını kuşanmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Benli, “Özellikle pandemi sürecinde 1. basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu gözlemledik. Şuan koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen aşılama. Aşılama ile de pandeminin belini kırdığımızı görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz süreçte dünya özellikle Avrupa Omicron dalgası ile karşı karşıya kaldı. Buradan vatandaşlarımıza Omicron gelmeden aşı olarak zırhlarını kuşanmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.