Hacılar'da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri kazanılması konularıyla alakalı Hacılar Belediyesi temizlik işleri personeline seminer verildi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 'Amacımız yapılan projelerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyoruz' dedi.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 09:32
Hacılar'da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri kazanılması konularıyla alakalı Hacılar Belediyesi temizlik işleri personeline seminer verildi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 'Amacımız yapılan projelerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyoruz' dedi.
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri kazanılması konularıyla alakalı Hacılar Belediyesi temizlik işleri personeline seminer verildi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Amacımız yapılan projelerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyoruz” dedi.

Hacılar Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen seminerde çalışan personele sıfır atık, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması gibi projeler hakkında TEMA Arıtım ve Çevre Danışmanlığı Firması Çevre Mühendisleri Ufuk Korkmaz ve Nesrin Kekeçoğlu tarafından eğitim semineri verildi. eminerde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşturulan Sıfır Atık Projesi, üretimin devamlılığını sağlayıp gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gereken tüm hedefleri hammadde temini, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması proje hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesi ve TEMA Arıtım ve Çevre Danışmanlığı firmasının işbirliğiyle yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, amaçlarının yapılan projelerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak olduğunu söyledi. Özdoğan, belediye olarak gerek temizlik işleri gerekse diğer birimlerde sıfır atık projesine önem verdiklerini belirterek, belediye bünyesinde de gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirtti.

Özdoğan projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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İhlas Haber Ajansı

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