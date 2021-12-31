Hacılar'da 2021'de 62 bin metre imar yolu açıldı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2021 yılı içerisinde açılan imar yolu çalışmalarıyla vatandaşa daha iyi hizmet verildiğini söyledi. Özdoğan, 2021 yılında 62 bin 623 metre imar yolu açtıklarını belirtti.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 17:17
Hacılar'da 2021'de 62 bin metre imar yolu açıldı
Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2021 yılı içerisinde açılan imar yolu çalışmalarıyla vatandaşa daha iyi hizmet verildiğini söyledi. Özdoğan, 2021 yılında 62 bin 623 metre imar yolu açtıklarını belirtti.
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Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2021 yılı içerisinde açılan imar yolu çalışmalarıyla vatandaşa daha iyi hizmet verildiğini söyledi. Özdoğan, 2021 yılında 62 bin 623 metre imar yolu açtıklarını belirtti.

Başkan Özdoğan Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla alakalı yaptığı açıklamada yapılan her işin Hacılar ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek adına yapıldığını söyledi. Özdoğan, İlçede bulunan gerek yol yapım çalışmaları gerekse üst yapı çalışmalarıyla ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmek için 2021 yılını dolu dolu geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu;

“2021 yılında İlçemiz genelinde toplamda 8 Bin 309 metre uzunluk ve 62 Bin 623 metrekare alana sahip imar yolu, imar planına göre açılmıştır. Amacımız her zaman vatandaşlarımızın daha konforlu ve güzel alanlarda yaşayabilmesi. Bunun içinde bütün gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Başkan Özdoğan ayrıca 2021 yılı içerisinde ilçemizde bozulan yollar için 3000 ton ve mevcutta asfalt kaplaması bulunan yolların tamiratında 2 bin 560 ton asfalt yama olmak üzere toplamda 5 bin 560 ton asfalt malzemesi kullanıldığını belirtti. Yine Fen İşleri Müdürlüğü’nce toplamda 134 bin 711 metrekare alana sahip kilitli parke yol imalatı yapıldığını hatırlatan Özdoğan, “2021 yılı içerisinde yeni açılan imar yollarının düzenlenmesinde asfalt imalatı yapılacak yolların temellerinin hazırlanmasında ve mevcut stabilize olarak faaliyet gösteren yolların bakamında da toplamda 15 bin 300 ton temel malzeme kullanımı yapıldı” dedi.

Özdoğan yapılan her işin Hacılar ilçesine ve halkına yakıştığını belirterek çalışmaların 2022 yılında da hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

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İHA

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