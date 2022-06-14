Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliği ile yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

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  • 14.06.2022 15:07
  • Güncelleme: 14.06.2022 15:44
Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliği ile yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törene Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Esma Sayıcı, Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar’a yakışır bir çalışma olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Özdoğan, “Bizim için çok önemli proje bundan sonraki süreçte bu tür projelere sahip çıkmalıyız, geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız çalışmalarda başarılar elde ettik, bundan daha da önemlisi ortaokul çağındaki bir yavrumuzun bu tür çalışmalarla kendi kendini daha da geliştirmesidir. Bu noktada bilim kent proje çalışmalarını her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda başta Hacılar Kaymakamımız sayın Haluk Sezen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen’de yakın bir zamanda emekli olacağını belirterek yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür etti. Bilim Kent çalışmalarını göreve geldiği günden beri desteklerini belirten Kaymakam Sezen, Bilim Kent Projeleri süresince lego atölyeleri, bilim atölyeleri, robotik kodlama, lisans sınıfları, özel sınıflar, tarihi değerler alanı, LGS atölyesi, havacılık ve uzay köşesi tüm okullara sosyal bilimler koridorları yapıldığını belirtti. Sezen, Hacılar ilçesindeki tüm okulların özel okul seviyesinde olduğunu hatırlatarak, Başkan Özdoğan’dan görevi sürecinde çok büyük destek gördüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından protokol, öğrencilerin yapmış oldukları projeleri tek tek inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hacılar Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan eserlerin sergilendiği 3. Hacılar Teknoloji Fuarı, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezinde iki gün boyunca gezilebilecek.

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İHA

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