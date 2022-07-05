Hacılar Belediyesi Meclisi Temmuz ayı Toplantısı'nı yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 5 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, yaklaşan kurban bayramı öncesinde ilçede tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hafta sonu inşallah Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Şimdiden tüm İslam Âleminin kurban bayramını kutluyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. İlçemizde Haziran ayı dolu dolu geçti, temmuz ayımızda inşallah dolu dolu geçecek. Temmuz ayının hemen sonrasında geleneksel Sütdonduran kampımızı yapacağız. Akabinde birlik beraberlik buluşmamız 6 Ağustos’ta yapılacak. Yine yaza dair çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. İlçemizdeki gerek devlet gerekse büyükşehrimize bağlı yatırımlar devam etmekte.”

Başkan Özdoğan, Kurban Bayramı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, “Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğümüz 4 gün boyunca neler yapılacağını hangi konulara dikkat edeceği noktasında komisyonlarımız kuruldu. Gerekli arkadaşlarımız görevlendirildi. 4 gün boyunca ekiplerimiz vatandaşımızın hizmetinde olacak. Şimdiden bayramınız mübarek olsun” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi.