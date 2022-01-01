Güven timlerinden uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince, 10 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 11:06
Güven timlerinden uyuşturucu operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince, 10 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timlerince, 10 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre yılbaşı denetimleri kapsamında Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timlerince yapılan çalışmalarda; V.A.’nın (48) üzerinde yapılan aramalarda 10 gram metemfetamin ile satışında kullanılan hassas terazi elde edildi.

V.A. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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