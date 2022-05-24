Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kentte huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla başlatılan 'Kapan' uygulaması aralıksız devam ediyor. Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri'nce bu güne kadar yapılan çalışmalarda 25 vatandaşın 5 milyon TL dolandırılması engellenirken, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nce de şüpheli şahıs ve araç denetimleri sürüyor.

PAYLAŞ
  • 24.05.2022 15:00
  • Güncelleme: 24.05.2022 15:19
Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kentte huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla başlatılan ’Kapan’ uygulaması aralıksız devam ediyor. Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı Güven Timleri’nce bu güne kadar yapılan çalışmalarda 25 vatandaşın 5 milyon TL dolandırılması engellenirken, Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nce de şüpheli şahıs ve araç denetimleri sürüyor.

Kentte; vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirerek devlete olan güvenin artırılması amacıyla Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ’Kapan Uygulaması’ başlattı. Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı Güven Timleri’nce Kazancılar Çarşısı, bankalar civarı, Yeraltı Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanında yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsın üzerinde taşınması yasak kurusıkı tabanca elde edildi. Ayrıca; suç kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan 1 kişi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 mağdur şahıs kendilerini polis asker savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmeleri üzerine bankadan para gönderecekleri esnada Güven Timleri’nce fark edilerek 125 bin TL dolandırılmaları engellendi.

25 vatandaşın 5 milyon TL dolandırılması engellendi

Öte yandan, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılıkların engellenmesine yönelik bu güne kadar yapılan çalışmalarda telefon ile vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp ve para istedikleri toplam 25 olayda 5 milyon 15 bin TL gönderilmesi engellendi.

Denetimler hız kesmiyor

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği’nce ’Kapan’ uygulaması çerçevesinde 6 kip ve 14 personelin katılımıyla Hunat Bölgesi, Seyyid Burhanetin Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi ve Sivas Bulvarı arasında genel asayiş uygulaması yapıldı. Şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde 357 şahıs ile 63 aracın sorgusu yapıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig’e yükseldi

Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda

Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

KPSS Lisans başvuruları başladı

KPSS Lisans başvuruları başladı

Melikgazi'de 600'e yakın metruk bina yıkıldı

Melikgazi’de 600’e yakın metruk bina yıkıldı

Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda

Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

4
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
1 kilometrelik iftar sofrası

1 kilometrelik iftar sofrası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı