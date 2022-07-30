Güven Timi Park ekipleri hafta sonu denetimlerine devam ediyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği park ekipleri park, bahçe ve mesire alanlarında hafta sonu denetimlerine devam ediyor.
- 30.07.2022 20:17
- Güncelleme: 30.07.2022 20:43
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği park ekipleri; park, bahçe ve mesire alanlarında hafta sonu denetimlerine devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; halkın yoğun olduğu park, bahçe ve mesire alanlarında kontrollerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde; 42 adet park, bahçe kontrolü yapıldı, 2 mesire alanı kontrol edildi, 162 şahıs ve 26 araç sorgulandı.
Ekiplerce yapılan kontroller esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.
İHA
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