Gürün En Uzun Geceyi Şiirin Işığıyla Aydınlattı

21. Yüzyılın, 21. Yılında, Sanat Sivas ve Sivas İmçin Kitap Vakti projeleri kapsamında ve Turgut Yalçın anısına 'En Uzun Gecede icra edilen Gündönümü Şiir Şöleni' Asef Çoban Kültür Merkezinde saat 19.30'da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 09:36
Gürün En Uzun Geceyi Şiirin Işığıyla Aydınlattı
21. Yüzyılın, 21. Yılında, Sanat Sivas ve Sivas İmçin Kitap Vakti projeleri kapsamında ve Turgut Yalçın anısına 'En Uzun Gecede icra edilen Gündönümü Şiir Şöleni' Asef Çoban Kültür Merkezinde saat 19.30'da yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

21. Yüzyılın, 21. Yılında, "Sanat Sivas ve Sivas İmçin Kitap Vakti" projeleri kapsamında ve Turgut Yalçın anısına “En Uzun Gecede icra edilen Gündönümü Şiir Şöleni” Asef Çoban Kültür Merkezinde saat 19.30’da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gürün Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği, Dil Edebiyat Derneği Sivas Şubesinin ve Gürün Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şiir gecesi Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir’in açılış konuşmasıyla başladı.

Süleyman Güler’in güzel sunumu ve çoşkulu bir katılımla gerçekleştirilen şiir gecesine Türkiye’nin birçok ilinin yanısıra, Sivas ve Gürün’lü şairlerin kendi şiirlerini okuduğu etkinlikte Gürün’de yaşayan en yaşlı şair Mahmut Camcı (Kirazi) ve en genç şairi Şaziye Sönmez de şiirlerini seslendirdi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği gecenin sonunda Gürün gönüllü öğretmenlerinin oluşturduğu türkü ekibi tarafından sevilen türküler seslendirildi.

Asef Çoban Kültür Merkezinde düzenlenen gecede kaymakam ve belediye başkanı tarafından plaket ve hediyelerin takdim edilmesiyle program sona erdi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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