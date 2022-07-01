Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı

Almanya'dan Kayseri'ye gelen gurbetçiler, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen etkinlikte çiçeklerle karşılandı.

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  • 01.07.2022 16:17
  • Güncelleme: 01.07.2022 18:49
Gurbetçiler çiçeklerle karşılandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Almanya’dan Kayseri’ye gelen gurbetçiler, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen etkinlikte çiçeklerle karşılandı.

Almanya’dan havalanan ve 151 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçak; Erkilet Havaalanı’nda KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Uçaktan inen vatandaşlara oda üyeleri çiçek hediye etti. Almanya’dan gelen vatandaşlar ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek alandan ayrıldı. Oda Başkanı Şeyhi Odakır; "Almanya’dan bugün gelen 151 kişilik uçağımız Kayserimize indi. Gurbetçilerimiz hoş geldi Kayserimize. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak 15 yıldır bu karşılama yapılıyordu fakat pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyor. İlk karşılamayı yaptık. Esnaf ve sanatkarlar olarak çok mutluyuz. Tabi, şehir ekonomimize katkıda bulunuyorlar, geldiklerinde yatırım yapıyorlar. Esnaf ve sanatkarlarımızdan; yurt dışından gelen gurbetçilerimize daha duyarlı, güler yüzlü ve tatlı dilli olmalarını istiyorum" dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise, kentteki esnaflardan gurbetçi vatandaşlara daha sıcak davranmalarını isteyerek; "15 yıl yaptık ama bir süre ara verdik. Bir gurbetçimiz arabasının arkasına yazmış ’Orada yabancı, burada Almancı. Biz nereliyiz?’ diye. Çok etkilendiğim için bunu başlattım. İyi de yaptık, çünkü gurbetten ve askerden gelen insan bir tanıdığı tarafından karşılanmak ister. Dolayısıyla biz onların hemşehrileriyiz. Bugün güllerle karşıladık. Gerçekten ticari oturuma çok faydalı oluyor. Biz onlardan çok memnunuz. Çok zorluk çektiler ama şuanda dil biliyorlar, doktor oldular, mühendis oldular. Ama hasret ayrı bir olay. Hoş geldiler" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de gurbetçi vatandaşları Kayseri’de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. Öztürk; "Esnaf ve Sanatkarlar Birliğimizle beraber bugün Kayserimize gelen ilk gurbetçi kafilemizi karşılamış bulunmaktayız. Hoş geldiler. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde onları ağırlamaktan çok mutluyuz. Esnaflarımızla, belediyemizle her türlü hazırlıklar tamam. Biz onları özlüyoruz, onlar da şehirlerini özlüyor. İnşallah mutlu bir şekilde tatillerini geçirirler" şeklinde konuştu.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de; "Bugün gurbetten gelen vatandaşlarımızı çiçeklerle karşıladık. İnşallah her yaz olduğu gibi bu yaz da esnafımıza, sanatkarımıza faydalı olurlar. Biz onları her zaman bekliyoruz. Burada Ahi Evran düsturuna yakışır bir şekilde esnaf olarak ağırlarsak mutluluk duyarız" dedi.

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İHA

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