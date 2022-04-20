Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş gözlüğüne olan talep de arttı. İşportacılardan ve bakanlık onaylı işyerlerinden alınmayan gözlüklerin, göz sağlığını bozabileceği uyarısında bulunuldu. 

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  • 20.04.2022 15:00
  • Güncelleme: 20.04.2022 15:00
Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kayseri’de 6 yıldır optikçi olarak esnaflık yapan Alaattin Kayısı, ucuz diye rast gele yerden alınan gözlüklerin görme kalitesini düşürdüğünü dile getirdi. Gözlük kullanımının 3-5 ay ile sınırlı olmadığını da belirten Kayısı, ancak yaz satışlarının diğer dönemlere göre daha yüksek olduğuna dikkat çekti. 

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 

Güneş gözlüğü alacak olan vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini sıralayan Kayısı: “Bir güneş gözlüğü kesinlikle optik müesseselerden alınmalıdır. Merdiven altı gibi yerlerden alınması tavsiye edilmez. Çünkü optik müesseseler, sağlık bakanlığı tarafından sürekli denetime tabi tutulmaktadır. Bir optik müessesesinde sahte, taklit ürün bulunmaz. Sahte güneş gözlükleri, güneşten gelen ultraviyole ışınları korumadığı için göz sağlığı da bozulabilir” dedi.

Sektörün piyasa koşullarından etkilendiği anlatan Kayısı, “Bizim sektörümüzde de diğer alanlarda olduğu gibi ürünlerimizin çoğu yurt dışı odaklıdır. Dolar ve Euro üzerinden gelir. Bizde de fiyat artışı meydana geldi” dedi. 

Bu arada güneş gözlüğü fiyatları; 350 TL’den başlayıp 8-10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Optikçiler, müşterilerine banka ile taksit imkanı da sunuyor.

1ha

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