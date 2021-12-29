Gülsoy: Fırsatçılara göz açtırmamalıyız

Kayseri Ticaret Odası’nda 2021 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. 2021 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Başkan Ömer Gülsoy, “Ekonomide hızlı büyüme trendine girdik. İhracat rakamlarında rekorlar kırıyoruz. Hizmet ve sanayi sektörlerinin toparlanmasıyla yaz sezonunda da bir takım kısıtlamaların kalkmasıyla hizmet ve sanayi sektörü paralel olarak artışlar ülke ve kent ekonomisine önemli katkılar sunmuştur. “ dedi.

Reel sektöre de çağrıda bulanan Gülsoy, “Enflasyonu yükselten, piyasalarımıza güveni azaltan bu fırsatçılarımıza göz açtırmamamız gerekiyor. Ahilik kültürü ile yoğrulan iş insanlarımızda beklentimiz bu yöndedir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Aralık Ayı olağan meclis toplantısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen yılın son meclis toplantısına; Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantıda Aralık ayında gerçekleştirilen faaliyetler oda bütçesi ele alındı. Pandemi sürecinde yaşanılan zorluklar dikkate alınarak 2022 yılında zorunlu harçlar dışında oda aidatlarında ücret artışına gidilmedi. Görüşülen gündem maddeleri ile 2022 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi oy birliği kabul edildi.

“OMİCRON VARYANTI İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerine tüm dünyayı kasıp kavuran COVİD-19 salgınında gelinen son noktayı değinerek başladı. Salgında bu kez de Omicron varyantının insan sağlığını tehdit ettiğini ifade eden Başkan Gülsoy, “Avrupa’da kısıtlamaların geldiğini görüyoruz. Maalesef Türkiye'de de yayılmaya başladı. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak durmanızı istirham ediyorum.” dedi.

“EKONOMİDE HIZLI BÜYÜME TRENDİNE GİRDİK”

2021 yılında aşılama çalışmaları sonrası ekonomik faaliyetlerde toparlanma yaşandığının altını çizen Başkan Gülsoy, “Güçlü sanayimiz ve üretim alt yapımızın yanı sıra Jeopolitik konumumuzun avantajıyla krizi fırsata çevirmiş Çin’den kayan taleplerin merkezi haline gelerek ekonomide hızlı bir iyileşme süreci içerisine girilmiştir. Ekonomide hızlı büyüme trendine girdik. İhracat rakamlarında rekorlar kırıyoruz. Hizmet ve sanayi sektörlerinin toparlanmasıyla turizm sezonunda da bir takım kısıtlamaların kalkmasıyla hizmet ve sanayi sektörü paralel olarak artışlar önemli katkılar sunmuştur. Şehrimiz de ihracat rakamları rekorlar kırıyor. Şehrimiz de ihracat rakamları rekorlar kırıyor. 3,5 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız.” İfadelerini kullandı.

“YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞİ ES GEÇMEMELİYİZ”

Dünyada herşeyin evrildiğini ve dönüştüğünün altını çizen Başkan Gülsoy, “İş insanları olarak bu yeni sisteme adapte olmak ve beklentileri karşılamak zorundayız. Aksi takdirde ihracat yapmamız rekabet etmemiz zorlaşır. Yeşil mutabakat standartlarına göre mal ve hizmetleri üretemeyen ülkeler maalesef, AB’ye ihraç yapamayacak. Bunun için şimdiden tüm işletmelerimizi, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı standardına uygun bir hale getirmemiz gerekiyor. Yeşil mutabakata yatırım yapmaz isek ileriki zaman içerisinde ihracatımıza ve Pazar payımızı kaybetmemize vesile olacaktır. Küresel ekonominin yeşil ekonomiye çevrildiğini unutmamalıyız. Yeşil ekonomiye yapacağımız yatırımları külfet olarak görmemeliyiz. Bizleri bir adım ileriye taşıyacaktır. Lütfen dijitalleşmeye ve yeşil ekonomiye şimdiden yatırım yapın. Bu manada devlet teşvikleri de beklediğimizi belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

“YENİ EKONOMİK ÖNLEM PAKETİNİ DESTEKLİYOR VE GÜVENİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yeni ekonomik önlem paketini desteklediklerini belirten Başkan Ömer Gülsoy, “Öngörülebilirlik ve istikrar uğruna aldığı önlemleri çok olumlu buluyoruz. Kur korumalı mevduat hesabı, İhracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi öngörülebilirlik ve istikrarı artıracaktır. Alınan önlemlerle kur ataklarının biteceğine ve stabil hale geleceğine inanıyoruz. Bu yeni ekonomi modelinin başarılı olması için iyi bir tarım politikasıyla desteklemekle daha ön plana çıkacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.



“DÖVİZ KURU ATAKLARINDA YİNE AYNI SENARYOYU OYNADILAR DİKKATLİ OLMALIYIZ”

2021 yılı son çeyreğinde yaşanılan kur ataklarının daha önce yaşandığına dikkat çeken Başkan Gülsoy şunları söyledi.

“Aslına bakarsanız döviz kuru ataklarında biz bu filmi çok gördük. Çok uzağa gitmeyeceğim. 2018 yılında Rahip Brunson adı atfedilerek 3 bin 400 liralık kurun 7 bin 200 liraya kadar çıktığını gördük. Yüzde 10 olan faizi yüzde 25’lere çıkardılar. O günde şunu söylemiştik. Muhabbetlerinizden doları çıkarın, işinize odaklanın ve herkes enerjisini işine versin, su akar yolunu bulur demiştik. Bunu dün söyledik, bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. Yıllardır bizi hep faiz, döviz kıskacı altında faizler yükselene kadar dövizi yükselttiler geldiler dövizi bozdurdular, yüksek faize yatırdılar ve dövizi baskı altında tuttular. Dövizlerini alıp çıktılar. Yine aynı senaryoyu oynadılar. Hep bizi sömürdüler. Geçtiğimiz günlerde bir programda dış güçler var mı diye bana sordular. Bin yıldır vatan edindiğimiz bu topraklarda hesabı olanlar, 1071’i, 1453’ü, 1922’yi ve nihayet 15 Temmuz 2016’yı asla unutmuyorlar ve unutmayacaklar. Bunların hesabını görmeye çalışıyorlar. İçte ve dışta Soroslar, Çin Çaşıtları, Lavrensler bitmedi, bitmeyecek. Onun için dikkatli olmalıyız. Biz sonuna kadar devletimize güveniyoruz. “

“KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE OLMAMIZ GEREKİYOR”

Dünyada söz sahibi olmak için kendi kendine yeten ülke olmak gerektiğini vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Bunun için 3 sektöre ağırlık vermemiz lazım. Birincisi milli savunma sanayiidir. İkincisi iyi bir tarım politikasıdır. Üçüncüsü ise sağlık sektörüdür. Gelecek bizim diyoruz. Biz ülkemize ve devletimize güveniyoruz. Bu konu üzerinde de çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI : FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAMALIYIZ

Konuşmasında reel sektöre çağrıda bulanan Başkan Gülsoy, “Fırsatçılara göz açtırmamalıyız. Fiyat artışlarında, kur ataklarında maliyet hesabı yapamayanlar bir risk gördüler ve bunu fiyatlarına yansıttılar. Kur şimdi aşağıda takır takır fiyatları yükseltenler şimdi de takır takır fiyatları düşürmeleri lazım. Ayak sürmesinler. Yerinde ve zamanında gerekeni yapsınlar. Biz ahilik kültürü ile yetişmiş, ahilik kültürünü benimseyen, genlerinde ahilik kültürünü taşıyan iş insanlarıyız. Ahilik kültürü ile yoğrulan iş insanlarımızdan beklentimiz bu yöndedir. Fiyatları düşüreceklerine ve etiket fiyatlarına yansıtacaklarına inanıyorum. Artık etiketler değişmeli ve fiyatlar normale dönmelidir. Fiyatların aynı kalması da zam sayılır. Enflasyonu yükselten, piyasalarımıza güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırmamamız gerekiyor. İş dünyamızın da bu hassasiyeti göstereceklerine inancım sonsuz. Son zamanlarda görüştüğümüz, sahada yaptığımız incelemelerde de esnaflarımızın üyelerimizin fiyatları indirdiklerini de görüyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren iş dünyası temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Fırsatçılık yapanlara da buradan bir kez daha sesleniyorum. “Lütfen piyasa şartlarına uyun, haksızlık yapmayın. ” Önümüzdeki günlerde kuracağımız ekiplerle denetime çıkacağımızı da burada belirtmek istiyorum. “ dedi.

Başkan Gülsoy sözlerinin sonunda 2021’de Kayseri Ticaret Odası’na yeni kayıt olan firma sayısının 2 bin 145 olduğunu, Değişiklik yapan firma sayısının 5 bin 933, Kapanan firma sayısının ise 652 olduğunu açıkladı.

İNCETOPRAK : ESNAFLARIMIZ İNDİRİM KAMPANYASINA DUYARSIZ KALMAMIŞTIR

Dilek temennilerde söz alan 15’nci Meslek Komitesi Üyesi Adnan İncetoprak’ta Döviz kurlarındaki suni artışlar bahane edilerek bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında artışlar yaptığını dile getirdi. Ülkesini ve milletini seven Kayserili esnafların fiyat artışlarının sonlanması ve ürünlerin gerçek fiyatlarına dönmesi için başlatılan temel ihtiyaç günleri indirim kampanyasına destek verdiğini ifade eden İncetoprak, “Ölçüsüz fiyat artışlarına karşı esnaflarımız ve ticaret erbaplarımız duyarsız kalmadılar. Vatanını ve milletini seven esnaflarımız kendilerinden beklenenin fazlasını yapmıştır. Esnaflarımız ve ticaret erbaplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

