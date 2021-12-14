Gönül gözüyle çaldığı flütle yüreklere dokunuyor

Yozgat'ta görme engelli Münevver Şahin, sahip olduğu güzel sesi ve gönül gözüyle çaldığı flüt ile yüreklere dokunuyor.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 13:10
Gönül gözüyle çaldığı flütle yüreklere dokunuyor
Yozgat'ta görme engelli Münevver Şahin, sahip olduğu güzel sesi ve gönül gözüyle çaldığı flüt ile yüreklere dokunuyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta görme engelli Münevver Şahin, sahip olduğu güzel sesi ve gönül gözüyle çaldığı flüt ile yüreklere dokunuyor.

Karaman’da çocuk yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonrası görme yetisini tamamen kaybeden 45 yaşındaki Münevver Şahin, müzik ile rehabilite oluyor. Ankara’da yatılı okulda öğretmeni tarafından flüt çalmayı öğrenen Şahin, Yozgat Valiliği Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde zamanın büyük bir bölümünü flüt çalıp türkü söyleyerek geçiriyor. Şahin, flütten arta kalan zamanlarında ise kurumun atölyelerinde el işi ve boncuk dizerek zamanını değerlendiriyor.

Henüz ilkokul çağında müziğe ilgisinin olduğunu fark eden ve flüt çalmaya başlayan Şahin, aynı zamanda güzel sesiyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor. Müziğe tutkun olan Şahin, eğitim aldığı takdirde birçok enstrüman aleti çalabileceğine de inanıyor.

“En büyük tutkum müzik”

Henüz 4 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybettiğini söyleyen Şahin, “4 yaşında gözlerimi menenjitten kaybettim. 41 yıldan beri görme engelliyim fakat çare arıyorum, bulamıyorum. En büyük tutkum müzik, müziği çok seviyorum. Özellikle türküleri çok seviyorum. Radyom vardı, türkü söyleyen sanatçıları dinliyordum. Flüt çalmayı da şarkı söylemeyi de seviyorum. Gönül gözümle hissederek, içimden gelerek çalıyorum. Flüt çalmayı Ankara’da yatılı okulda hocam öğretmiştim” dedi.

“Engelliyim diye hayattan kopmamak lazım”

Her engellinin farklı bir meziyete sahip olduğunu söyleyen Şahin, “Engellinin de başarabileceği şeyler mutlaka vardır. Engelliyim diye hayattan kopmamak lazım. Her insanın farklı meziyetleri vardır, örneğin benim flüt çalmak, şarkı söylemek gibi yeteneğim var, herkesin ayrı bir yeteneği var. Benim de müzik kulağım var, eğitim alsam çok daha iyi olur” şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı

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