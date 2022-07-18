Göl kurudu, ortaya Ay yüzünü aratmayan görüntüler çıktı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan göl kuruyunca, ortaya Ay'ın yüzeyini andıran görüntüler çıktı.

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  • 18.07.2022 12:00
  • Güncelleme: 18.07.2022 12:00
Göl kurudu, ortaya Ay yüzünü aratmayan görüntüler çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan göl kuruyunca, ortaya Ay’ın yüzeyini andıran görüntüler çıktı.

Sivas’ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yılda kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. Suların çekildiği gölden geriye beyaz bir tabaka kaldı. Ayın yüzeyini de andıran beyaz tabaka drone ile havadan görüntülendi. Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl, endişelendirse de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

“Burada güzel bir hayat vardı”

Kaya Çıldır, kuraklığın etkisiyle gölün kuruduğunu ifade ederek, “Önceden suyun, yabani kuşların ve yoğun bir sazlığın olduğu bir yerdi. Burada güzel bir hayat vardı. Bölgenin florası zengindi. Fakat son 10 yıldır falan burada kuraklık oluşmaya başladı. Tecer ırmağından daha önceden su bağlıydı. Tekrardan bir dolum olmuştu, fakat son zamanlarda o da olmadı. Kuraklığın etkisi de var. Şuan ki hali yaban hayat için çok kötü oldu. Görüntü olarak güzel tabi ama bu bölgede zemin tuz olduğu için ondan kaynaklı beyazlık. Burası doğal tuzlu bir göldü. Ama kurudu kötü oldu” dedi.

İHA

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