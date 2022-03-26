Göçmen: 'Yazıcıoğlu, haince şehit edildi'

Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanı ve GİK Üyesi Şevket Göçen, merhum BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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  • 26.03.2022 16:00
  • Güncelleme: 26.03.2022 16:00
Göçmen: 'Yazıcıoğlu, haince şehit edildi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Yol Partisi Kırşehir İl Başkanı ve GİK Üyesi Şevket Göçen, merhum BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Göçmen, "Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu ve İHA Muhabiri İsmail Güneş’in katillerini er yada geç kamu oyu önüne çıkaracak. Bizler adil düzen için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. Yazıcıoğlu’nun ölümünün 13. yılında Tacettin Dergahında düzenlenen anma programına da katılım sağladıklarını da aktaran Göçmen , "Keş dağında şehit edilmiş liderimiz Yazıcıoğlu’nun bir çok davasına katıldık. İsmail Güneş kardeşimizin 112 ile konuşmasına şahit olmamıza rağmen mahkeme raporlarında kemikleri kırık konuşamaz dendiğini duyduk. İçeride ve dışarıda bulunan şüpheliler için suikast ana davasının da açılmadığını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Sorumlular mutlaka adalet önünde hesap verecekler" diye konuştu.

Basın toplantısına Milli Yol Partisi Merkez İlçe Başkanı Ömer Yeşil ve Nizamı Alem Ocakları Başkanı Zafer Ateş de katıldı.

İHA

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