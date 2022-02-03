Gidemeyince kardan yaptı, özlemini böyle giderdi

Sivas'ın Kızılelma köyünde yaşayan bir vatandaş uzak olduğu için gidemediği Sivas'ın sembollerinden olan Çifte Minareli Medrese'nin kardan maketini yaparak özlemini giderdi.

PAYLAŞ
  • 03.02.2022 09:51
  • Güncelleme: 03.02.2022 09:51
Gidemeyince kardan yaptı, özlemini böyle giderdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Kızılelma köyünde yaşayan bir vatandaş uzak olduğu için gidemediği Sivas’ın sembollerinden olan Çifte Minareli Medrese’nin kardan maketini yaparak özlemini giderdi.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışını kimileri eğlenceye çevirirken kimileri ise sanata dönüştürdü. Kent merkezine 210 kilometre uzaklıkta bulunan Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, kardan Çifte Minareli Medrese’nin maketini yaptı. Medreseye uzak olduğu için gidemeyen ve özlemini bir nebze de olsa dindirmek isteyen Soylu, eserini yaklaşık 4 saatte tamamladı. Kardan Çifte Minareli Medrese görenlerin ilgisi çekiyor.

“Sivas’a 210 kilometre uzaklıkta”

Kardan Çifte Minareli Medrese yapan Adem Soylu, “Sivas Koyulhisar ilçesine Bağlı Kızılelma köyümüz Sivas’a 210 kilometre uzaklıkta olup yoğun kış şartları sebebi ile de ulaşım hayli zorlaştı Sivas’a olan özlemimizi sembolümüz olan çifte minaremizi kardan yaptık, yanında kardan medresemizi yaptık’’ dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Talas'ta şeffaf odaya yoğun ilgi

Talas'ta şeffaf odaya yoğun ilgi

Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı

Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı

Kayseri, medeniyetler korosu'nu ağırlayacak

Kayseri, medeniyetler korosu'nu ağırlayacak

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koramaz'ın geleceği için bir araya geldiler

Koramaz'ın geleceği için bir araya geldiler

Develi Belediyesi Ve Üsküdar Belediyesi, Kardeş Şehir Protokolünü imzaladı

Develi Belediyesi Ve Üsküdar Belediyesi, Kardeş Şehir Protokolünü imzaladı

DAHA FAZLA
İncetoprak'tan regaip kandili mesajı

İncetoprak'tan regaip kandili mesajı

CHP'li Orhan, 'Sarayın ışıkları 24 saat açık, demek ki fatura derdi yok'

CHP’li Orhan, “Sarayın ışıkları 24 saat açık, demek ki fatura derdi yok”

Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

İYİ Partili Yücel, 'Kayseri'de ekmek sıkıntısı olması en son aklımıza gelecek konuydu'

İYİ Partili Yücel, “Kayseri’de ekmek sıkıntısı olması en son aklımıza gelecek konuydu”

Erciyes'de 3 günlük kayak tatilinin maliyet araştırması

Erciyes’de 3 günlük kayak tatilinin maliyet araştırması