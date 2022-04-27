Geri manevra yaptı, yaşlı kadının ölümüne sebep oluyordu
Kırşehir'de kontrolsüz geri manevra yapan sürücünün yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 27.04.2022 12:51
- Güncelleme: 27.04.2022 12:51
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kırşehir’de kontrolsüz geri manevra yapan sürücünün yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park alanından kontrolsüz çıkan otomobil sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.Y.’yi fark etmedi. Geri geri gelen otomobilin çarpması sonucu yere düşen kadın, ezilmekten son anda kurtuldu. Yaralı kadın, sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İHA
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