Genç kadın kollarını yem makinesine kaptırdı
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 29 yaşındaki kadın kollarını yem karma makinesine kaptırdı.
- 13.05.2022 12:26
- Güncelleme: 13.05.2022 12:26
Olay, Felahiye ilçesine bağlı Yeni mahallede, akşam saatlerinde meydana geldi. 29 yaşındaki kadın, yem karma makinesine yem doldururken kollarını kaptırdı. İki kolunu birden kaptıran talihsiz kadını gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İki kolu omzuna yakın yerden kopan genç kadın Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
1ha
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