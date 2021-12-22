'Geçmişi, hiç bir şekilde unutturmayacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sarıkamış Harekatı'nın 107. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında 'Geçmişimizi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz' dedi.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 18:15
'Geçmişi, hiç bir şekilde unutturmayacağız'
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sarıkamış Harekatı’nın 107. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “Geçmişimizi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Türk milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazmış, Sarıkamış’ta onbinlerce şehit vermişiz. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Geçmişinde Sarıkamış’ da bu toprakları için canını feda eden bu millet, 15 Temmuzda bu topraklara kast edenlere karşı da destansı bir şekilde tarih yazarak direndi. Rabbim inşallah bu milleti, bir kez daha birliğine kast edenlerle imtihan etmesin. Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu vesileyle vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal Haber

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