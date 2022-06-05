Gazze Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı

Kayseri'de faaliyet yürütmekte olan Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Mirasımız Derneği Kayseri Şubesi, Kudüs ve Mescid-i Aksa Gönüllüleri Derneği organizasyonu ve Talas Belediyesi'nin katkıları ile Gazze Şehidi Furkan Doğan, kabri başında anıldı.

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  • 05.06.2022 10:13
  • Güncelleme: 05.06.2022 10:13
Gazze Şehidi Furkan Doğan dualarla anıldı

Anma törenine, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli, Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kadir Seçmeler, Erkam Gençlik Merkezi öğrencileri, Cihannüma Derneği yönetim kurulu üyeleri, KAYMEK Talas Gençlik Merkezi, Özel Atlas Koleji, Özel Hisarcıklıoğlu Anadolu ve Fen Lisesi, Furkan Doğan İHL, Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası AİHL, Yunus BÜYÜKKUŞOĞLU İHO, Ömer serpil Özberber İHO, Germirli hafızlık İHO, Erciyes İHL, Eser Kur'an Kursu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.
‘ALİ DAĞI ŞAHİT OLSUN Kİ; FURKAN DOĞAN’IMIZI UNUTMAYACAĞIZ’

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Kayseri Cihannüma Derneği İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, yaptığı konuşmada 
Şehit Furkan'ı gençlere rol model olarak tanıtmaya çalıştıklarını belirtti. Konaç, "3 yıl önce yaptığımız anma programında Erciyes ve Ali Dağı şahit olsun ki; Furkan Doğan'ımızı, şehidimizi unutmayacağız. Furkan yürekli gençler yetiştirmeye, şehidimizle şereflenen bu şehirde yapacağımız çalışmalarla Furkan'ı rol model olarak tanıyan bir gençlik inşa etmeye gayret edeceğiz, demiştik. Bu üç yıl içinde diğer kardeş derneklerimizle birlikte sözümüze sadık kalmak için çalışıyoruz. Mavi Marmara yolculuğuna çıkarken şehadetle ilgili Rabb'ine söz veren bir kısım yolcular o sözlerine sadık kaldılar ve şehit olarak o gemiden indiler. Ama Mavi Marmara kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Furkan göz doktoru olacak ve Afrika'da mazlumların katarakt olan gözlerini açacaktı. Doktor olamadan şehit olan Furkan tek bir göze dokunamadı. Ancak Furkan şehadetiyle ve ahlakıyla milyonlarca müslümanın kalp gözünü açtı ve gitti. Umarım bu hayırlı ve güzel çalışmalar üzerinden Mavi Marmara'ya yeni genç yolcular binecek ve Furkan ağabeylerinin yolunda yürüyecekler, onların eliyle bir gün Mescidi Aksa özgür olacak” ifadelerini kullandı.

1ha

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