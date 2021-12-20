Gazeteciler Cemiyet Başkanı Turpçu: 'İHA Kameramanına yapılan basın camiasına yapılmıştır'

Kırşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mehmet Emin Turpçu, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın esnasında İHA Gaziantep Büro çalışanını Ahmet Demir'e yapılan saldırıyı kınadı. Turpçu, İHA Teknik görevlisine yapılan saldırı basın camiasına yapılmış bir saldırıdır. Kınıyoruz. Yapılan hareketin karşılığı ise sadece özür dilemek olmamalıdır dedi.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 13:10
Gazeteciler Cemiyet Başkanı Turpçu: 'İHA Kameramanına yapılan basın camiasına yapılmıştır'
Kırşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mehmet Emin Turpçu, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın esnasında İHA Gaziantep Büro çalışanını Ahmet Demir'e yapılan saldırıyı kınadı. Turpçu, İHA Teknik görevlisine yapılan saldırı basın camiasına yapılmış bir saldırıdır. Kınıyoruz. Yapılan hareketin karşılığı ise sadece özür dilemek olmamalıdır dedi.
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Kırşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mehmet Emin Turpçu, gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayın esnasında İHA Gaziantep Büro çalışanını Ahmet Demir’e yapılan saldırıyı kınadı. Turpçu, "İHA Teknik görevlisine yapılan saldırı basın camiasına yapılmış bir saldırıdır. Kınıyoruz. Yapılan hareketin karşılığı ise sadece özür dilemek olmamalıdır" dedi.

Görevi yayının sorunsuz sağlanmasını temin etmek olan İHA çalışanına yönelik saldırının gazetecileri üzdüğünü aktaran Turpçu; "Yapılan çirkin saldırı karşısında İHA görevlisinin aklı selim duruşu da hafızamıza kazınmıştır. Görevli basın çalışanı arkadaşımızın Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti olarak yanında olduğumuzu net bir şekilde ifade ederim. Çirkin saldırı sadece bizleri değil kamu oyunu da derinden yaralamıştır. Meslektaşlarımız, muhabir, kameraman, ışıkçı, sesçi gibi alanlarda bu tür saldırılara bazen maruz kalmaktalar. Ama unutulmamalı ki bizler, bir aile ve bütünüz. İHA sadece Türkiye’de değil dünya genelinde önemli bir haber sağlayıcıdır. Bu unutulmamalıdır. Muharrem Sarıkaya’yı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Öte yandan, Kırşehir’de faaliyetlerini sürdüren Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Kırşehir Haber 24 haber portalı, Haber Vakti internet portalı, Medya ve Siyaset Akademisi Derneği Kırşehir Şube Başkanı Mahmut Şefik Koç, Sağlık Çalışanları Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Yasin Yavuz da tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle yaptığı canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştığı esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atarak itmişti.

İhlas Haber Ajansı

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