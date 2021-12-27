Galibiyet hasreti sona erdi: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Kayode’nin sağ kanattan ceza sahasına çıkardığı topa James bekletmeden vurdu, kaleci Lung topu kornere çelmeyi başardı.
74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
77. dakikada Caner’in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada James’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
90. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fajr, direk kaleye vurdu ancak Kaleci Lung, meşin yuvarlağı köşeden çıkarmayı başardı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Yukatel Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Attamah xx, Uğur xx, Carole xx, Emrah xx (Gökhan dk. 70 x), Campanharo x (İbrahim dk. 55 x), Kemen x, Thiam xxx (Emre dk. 88), Mustafa xx (Ramazan dk. 88 ?), Gavranovic xxx (Mane dk. 70 x)
Yedekler: Cenk, Bilal, Cardoso, Yasir, Uzodimma
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Demir Grup Sivasspor: Ali x, Caner x, Goutas x, Camara x (Ahmet Oğuz dk. 68 x), Uğur x, Fajr x, Cofie x, Kerem x (Azubuike dk. 46 x), Kayode x (Özkan dk. 81 ?), Henrique xx (Erdoğan 68 x), Yatabare x (James dk. 46 x)
Yedekler: Muammer, Emre, Koray, Volkan, Ahmet, Muhammed
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Gavranovic (dk. 9 ve 18), Thiam (dk. 23) (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Campanharo, Uğur, Kemen (Yukatel Kayserispor)