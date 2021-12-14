Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi ihaleye çıktı

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'ne yapılacak olan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmalarında ihale aşamasına gelindi.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 12:33
Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi ihaleye çıktı
Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'ne yapılacak olan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmalarında ihale aşamasına gelindi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne yapılacak olan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alt yapı çalışmalarında ihale aşamasına gelindi.

Boğazlıyan İlçenin kalkınmasına ve gelişimine ivme kazandıracak, ticaretten yatırımlara, üretimden istihdama uzanan çok geniş bir alanda katkı sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi için daha iyisini planlayarak durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, tıpkı OSB’nin kuruluşu gibi altyapı hizmetlerini sağlamak için 3 ay gibi rekor sürede projelerinin tamamlanarak ihaleye çıktığını müjdeledi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, açıklamasını daha sonra şöyle sürdürdü: “Yola çıktığımız ilk günden bugüne, ilçemizin kalkınmasına ve gelişimine ivme kazandıracak, ticaretten yatırımlara, üretimden istihdama uzanan çok geniş bir alanda büyük katkılar sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz için hep daha iyisini planlayarak durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Organize Sanayi Bölgesi alanımızda tamamlamış olduğumuz ve kullanıma hazır hale getirdiğimiz doğalgaz altyapı çalışmalarını takiben altyapı hizmetlerini sağlamak için yaklaşık 3 ay gibi rekor bir sürede projelerini tamamladığımız “yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve Telekom” altyapı yapım işinin ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 27 Aralık saat 10.30’da bakanlığımızda yapılacak olup, resmi ve yerel gazetelerde ilanı yayımlanmıştır. Söz konusu yapım işi ihalesinin gerçekleşmesi ve yer tesliminin yapılmasının ardından yapılacak olan altyapı çalışmaları sayesinde bölgemizi yatırımcı firmaların kullanımına hazır hale getirmiş olacağız. Bu sürecin hızlandırılmasında yanımızda olan, bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi’ye teşekkürlerimi sunuyorum”

İhlas Haber Ajansı

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