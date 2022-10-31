Fenerbahçe-İstanbulspor maçının ardından iki Takım Teknik Direktöründen de önemli açıklamalar geldi

Fenerbahçe - İstanbulspor Maçının Ardından Her İki Takım Teknik Direktöründen de Önemli Açıklamalar Geldi

Her iki teknik direktör de bahsegel mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus, takımından son derece memnun olduğunu ancak halen daha bazı problemlerin ön planda olduğunu söyledi. Jesus açıklamalarının devamında; “Rakibimiz attığı gollerle maça ortak oldu ama fiziksel kapasitemizi ortaya koyduk. Baskılı oyunumuzla 2 gol daha attık. Riskli oyunda arkada az adam bırakıyoruz ve boşluklar oluşuyor. Ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Önemli olan yediğimizden çok gol atmamız. Önemli olan ben değilim, takım. Ben de takımın bir parçasıyım. Sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor. Oyuncuyu daha zor duruma sokmamaları gerekiyor. Futbolcular Fenerbahçe'nin ve ambleminin ta kendisi. Biz de taraftardan bunu istiyoruz. Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek. Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var. Bizim büyük hedefimiz lig. Şu anda 1. sıradayız ama hiçbir şey garanti değil. Nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli. Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyoruz. Bizden çok güçlü takımlar var ama gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Dinamo Kiev karşılaşmasından sonra bir lig maçımız olacak. O çok önemli. Kiev'de daha az oynayan oyuncularla oynayabiliriz. Dinamo Kiev Teknik Direktörü'nü memnun edebilecek bir sonuç da olabilir.” ifadelerini kullandı.

İki Antrenmanla Bu Kadar

İstanbulspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke de Fenerbahçe’ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tekke, göreve geldiğinden bu yana sadece iki antrenman yapabildiklerini vurguladı. Tekke, açıklamalarının devamında ise “İki yarıyı da farklı yorumlamak lazım. Bizim açımızdan oyuncularımızın performansından memnunum çünkü 2 antrenmanla bu kadar. 90 dakika boyunca ön alanda baskı yapmaya çalıştık. Yediğimiz 5 golde de ciddi hatalarımız vardı. Fenerbahçe'nin ciddi oyuncularının olduğunu maç öncesinde de söyledim. Hata yapınca cezalandırılırsınız. Atılan 5 gol gayet doğal. Yarıştığımız takımlar arasında Fenerbahçe yok. Bizim için en azından oyuncuların istek ve

arzusu olumlu. Bireysel basit hatalar olumsuz ama bu ligde kalmak için ekip olarak düşüncemiz, topa sahip olarak oynamamız gerektiği. Bunun da riskleri var. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biz Fenerbahçe'yi bekleyemezdik. Ön alan baskısı yaptık. Kazandığımız toplarla kenarlardan oynamayı hedeflemiştik ama çok mümkün olmadı. Maçın genelinde baktığınızda oynamaya ve topa sahip olmaya çalıştık. Büyük takımlara otobüs çekebilirsiniz ama oyuncu kalitesi var.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.