Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

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  • 04.06.2022 15:10
  • Güncelleme: 04.06.2022 16:20
Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

Marianne Molu Amfi Tiyatro’da düzenlenen konsere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile binlerce öğrenci katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Fatma Turgut, öğrencilerden yoğun alkış aldı. Konserin sonunda sanatçı Fatma Turgut’a çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilere iyi eğlenceler dileyerek, sanatçı Fatma Turgut’a teşekkür etti.

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İHA

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