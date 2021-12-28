Fatih'te tarihi camide yangın

Fatih’te 565 yıllık Hoşkadem Cami’nde bulunan imam odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, Fatih Kemal Paşa Mahallesi Bukali Dede Sokak’ta bulunan Hoşakadem Camii’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1456 yılında inşa edilen 1977 yılında ise yeniden imarı yapılan Hoşkadem Camii’nde elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı. Çıkan dumanı gören, cami görevlileri ve çevredeki esnaf yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri caminin imam odasında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan olayı anlatan esnaf, “Camiden dumanlar çıktı. Sonra esnaflar çıktı. Duman çıktığını gördüler itfaiyeyi aradılar. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Tarihi bir camii o yüzden itfaiyeler acil geldi. Galiba caminin içindeki halılar yandı” diye konuştu.