Fabrika yangını böyle başladı

Kayseri’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının çıkış anı amatör kameralarca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika içerisindeki işçiler tahliye edilirken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrikayı sarması saniyeler sürdü

Öte yandan, yangının çıkış anı da amatör kameralarca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde alevlerin fabrikayı sarması saniyeler sürerken, çıkan dumanlar ise şehrin birçok noktasından görüldü.