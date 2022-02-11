Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde kaçak sigara dolumu yaparak piyasaya süren şahıs suçüstü yakalandı.

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  • 11.02.2022 20:08
  • Güncelleme: 11.02.2022 20:22
Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde kaçak sigara dolumu yaparak piyasaya süren şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, M.Ö.’nün evinde kaçak sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Evi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler şahsı gözaltına alırken, evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 1 adet elektronik sigara doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 38 bin boş makaron, 600 dal dolu makaron, 31 kilogram sigara tütünü ve 12 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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