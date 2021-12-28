Evin odasını seraya çevirip kenevir yetiştirmişler

Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda kök kenevir ele geçirildi.

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  • Güncelleme: 28.12.2021 12:13
Evin odasını seraya çevirip kenevir yetiştirmişler
Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda kök kenevir ele geçirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ilçe merkezinde E.M.K. ve S.B.’nin evinde kenevir yetiştirdikleri ihbarını değerlendiren ekipler evde arama yaptı. Yapılan aramada evin bir bölümünde oluşturulan sera içerisinde; 39 kök kenevir bitkisi, 948,97 gr. kubar esrar, 6 adet sentetik hap, 6 adet LED yapay güneş ışığı üretme paneli, 2 adet halojen lamba paneli, 1 adet hassas terazi, 2 adet buhar makinası, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet güç kaynağı ve 1 adet havalandırma fanı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
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