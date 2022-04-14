Esnaflar sandığa gidiyor

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Olağan Genel Kurulu gelecek ay yapılacak.

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  • 14.04.2022 12:52
  • Güncelleme: 14.04.2022 15:40
Esnaflar sandığa gidiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Olağan Genel Kurulu gelecek ay yapılacak.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu 28.05.2022 Cumartesi günü 13.00’da yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul 31.05.2022 Salı günü saat 13.00’da yapılacak.

Olağan Genel Kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, başkanlık seçimi için esnaflar sandığa gidecek.

İHA

Kayseri Gündem
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