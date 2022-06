Esnaf Sanat Müzesi Açıldı

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran’ın yaşadığı mahallede hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviye, müzecilik anlayışına ve teknolojisine uygun olarak müzenin restorasyonu yapıldı, teşhir ve tanzimi yenilendi. Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, “Kayseri bir hayırseverler şehri, açık hava müzesidir. Hemen yanı başımızda Seyyid Burhaneddin Hazretleri başta olmak üzere gönül insanlarının şehridir. Bizim için olmazsa olmazımız olan Ahi Evran elbette yine bizim için önemlidir. Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan, Mehmet Melikgazi hazretleri gibi bu değerli isimler çoğaltılabilir. Kısacası makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye bilinen veliler ve alimler şehri olan bu güzel şehri hep güzellikleriyle anmak bizim olmazsa olmazımız olacaktır” diye konuştu.

Müze projesinin Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özendirme Yarışması’nda ‘El Sanatları ve Zanaat Müzeleri’ kategorisinde ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Büyükkılıç, bu çalışma ile ilgili hafta sonu Kahramanmaraş’ta yapılacak olan toplantıda ödülü alacaklarını ifade etti.

Ahi Evran Zaviyesi olarak bilinen binada, yeni müzecilik teknikleri ve teknolojiyi göz önüne alarak dijital görselleriyle zenginlik kazandırarak bugünün koşullarına uyarladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın bakanımıza her zaman şehrimize olan desteklerinden dolayı, sahip çıkma duygusu içerisindeki yaklaşımlarından dolayı, gönül birliği içerisinden hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

12 FARKLI ALANDA, YAKLAŞIK 300 ESER

Başkan Büyükkılıç, yeni müzecilik teknikleri ile yeni yüzüne kavuşan müzede, bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık, halıcılık ve ayakkabıcılık olmak üzere 12 farklı alanda, yaklaşık 300 eserlerle buradaki çalışmaların sergilendiğini söyledi.

Kayseri’nin açık hava müzesi olan zenginliğiyle gastronomi, tarihi, kültürel çalışmalar ile şehri ön plana çıkardıklarını belirten Büyükkılıç, Kayseri’de Erciyes’te kayak turizminden, Koramaz Vadisi’ne ve İncesu’da bulunan mozaiklere kadar görülmeye değer önemli eserler olduğunu anlattı. Büyükkılıç, Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönünde çalışmalar sürdürdüklerini ifade ederek, “7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi’ni oluşturmaya çalışırken, Kent Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Mimar Sinan Müzesi ve Kültepe Tablet Müzesi gibi birbirinden önemli çalışmalar yaptığımızı hatırlatmak istiyorum” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’de sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyemizin yenileyerek yeniden hizmete sunmuş olduğu bu müzemizin Kayseri’mize, kültür dünyamıza hizmetler etmesini temenni ediyorum. Görünüş itibariyle küçük gibi gözükebilir ama anlamı, taşımış olduğu değer çok büyük olsa gerek. Buna emek veren değerli belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Belediye başkanlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Bu kadar bereketli belediye çalışmalarının olduğu bir ortamı bulmak da kolay değil. Her gün ya bir açılış, ya bir temel atma, ya bir başka etkinlik. Belediyelerimizin her biri birbirinden gayretli şekilde, özellikle de Kayseri’de Memduh ağabeyinin liderliğinde, önderliğinde bu çalışmalara devam ediyorlar”

“MUCİZELER ŞEHRİ KAYSERİ”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise açılıştan açılışa koştuğunu belirterek, “Belediyelerimizin yaptığı açılışlarda hemşehrilerimizle kaynaşma fırsatı buluyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Özellikle Kayseri’ye ilk geldiğimde bu şehir için kendi içimde şöyle bir his uyanmıştı; mucizeler şehri Kayseri demiştim. Mucizeler şehri derken ki kastım, bozkırın ortasında bambaşka bir medeniyet inşa edilmiş ve son yıllarda da bu medeniyet kendisini inanılmaz derecede üst seviyelere taşımış. Hep beraber, bir seferberlik şeklinde bu güzellikleri tüm dünyaya göstermemizin vakti geldiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde müzenin açılışı gerçekleştirilirken, daha sonra protokol müzeyi ilgiyle gezdi.