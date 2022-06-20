Eski sanayi esnafından, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

Kocasinan Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan 4. Cadde de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve yenilenen cadde trafiğe açıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a dua eden esnaflar, 'Allah Razı olsun. Yapılan icraatlar çok güzel ve takdire şayan. Çalışmalarla buraya hüviyet kazandırıldı' dedi. Hem gündüz hem de gece çalışmaları titizlikle takip eden Başkan Çolakbayrakdar ise, 'Hemşerilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz' diye konuştu.

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  • 20.06.2022 12:19
  • Güncelleme: 20.06.2022 12:38
Eski sanayi esnafından, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayan 4. Cadde de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve yenilenen cadde trafiğe açıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden esnaflar, “Allah Razı olsun. Yapılan icraatlar çok güzel ve takdire şayan. Çalışmalarla buraya hüviyet kazandırıldı” dedi. Hem gündüz hem de gece çalışmaları titizlikle takip eden Başkan Çolakbayrakdar ise, “Hemşerilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz” diye konuştu.

Eski Sanayi bölgesinde çalışmaların her aşamasını hem gündüz hem de gece yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı. “Her yaptığımız hizmet, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor. Bu çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri’nin en işlek yerlerinden biri olan ve birçok noktayı birbirine bağlayan Eski Sanayi bölgesindeki 4.Caddeyi yeniledi. Çalışmalar sonunda cadde, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır hale getirildi. Hemşehrilerimin hizmetine sunulan caddenin, esnafımıza ve bölge sakinlerine hayırlı olmasını diler, yapılan yolun kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden ve memnun kalan esnaflar ise, “Allah Razı olsun. Yapılan icraatlar çok güzel ve takdire şayan. Çalışmalarla buraya hüviyet kazandırıldı. Esnaf olarak işlerimizi olumlu anlamda şimdiden etkilendi. Bütün tesisatlar içeri alındı. Caddemiz, çok güzel oldu. Başkanımızın ve emeği geçenlerin ellerine emeğine sağlık” şeklinde konuştu.

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İHA

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