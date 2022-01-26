Eski eşini bıçaklayıp başında bekleyen şahsın duruşması ertelendi

Kayseri'de, Temmuz ayında gerçekleşen olayda boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre giderek 7 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Ramazan Uygur (40)'un duruşması ertelendi. 

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  • 26.01.2022 13:13
  • Güncelleme: 26.01.2022 13:13
Eski eşini bıçaklayıp başında bekleyen şahsın duruşması ertelendi

15 Temmuz’da, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde meydana gelen olayda Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan ve 10 ay önce boşandığı Nihan Atay’ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, iddiaya göre eski eşi ile çocuklarını görme meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken Uygur, Atay’ı 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Geçtiğimiz gün görülen duruşmada 2 taraf avukatı ve tutuklu sanık Ramazan Uygur hazır bulundu. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

BGC

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