Esenyurt mahallesinde yangın paniği
Kayseri'de iki katlı evde başlayan yangın paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralanan olmazken, iki katlı ev küle döndü.
- 11.04.2022 11:58
- Güncelleme: 11.04.2022 11:58
Yangın, gece yarısı Esenyurt Mahallesi Gediz Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızlı yayıldı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanma olmazken, iki katlı ev küle döndü. Yangının kesin sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacak. Polis, olmayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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