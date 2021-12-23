ERÜ'ye Hayırsever Desteği Devam Ediyor

Hayırsever Kadriye San tarafından Erciyes Üniversitesi'ne (ERÜ) yaptırılacak olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi yapımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 23.12.2021 15:26
ERÜ'ye Hayırsever Desteği Devam Ediyor
Hayırsever Kadriye San tarafından Erciyes Üniversitesi'ne (ERÜ) yaptırılacak olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi yapımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayırsever Kadriye San tarafından Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) yaptırılacak olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi yapımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile Hayırsever Kadriye San adına Mehmet San katıldı. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, San Ailesine teşekkür etti. Rektör Çalış, “Mehmet San amcamız ayrıca Adalet Meslek Yüksekokulumuzu da yaptıran hayırseverimizdir. Adalet Meslek Yüksekokulumuzun inşaatı o kadar hızlı ilerlemekte ki mart nisan ayında açılmış olacak. Bugün imzaladığımız protokol ile yine hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Üniversitemiz personeli için önemli derece de kreş ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacımızı ilettiğimizde Mehmet amcamız memnuniyet ile kabul etti. Kampüsümüz içerisinde üç yüz çocuğumuza hizmet edecek ve Kayseri’de belki örneği olmayan bir büyüklükte, ülkemizdeki nadir örneklerden birisi olarak yaşam ve sosyal alanlarının olduğu örnek bir proje olacak. Mehmet San amcamıza ve eşleri Kadriye San hanıma teşekkür ediyorum. Yapılacak kreşimizin üniversitemize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hayırsever Mehmet San ise konuşmasında yaptırılacak olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nin Erciyes Üniversitesi’ne hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Hayırsever Kadriye San adına Mehmet San ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yaptırılacak olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nin protokolüne imza attı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta bütçe artıyor, hizmet ve yatırımlar birbirini izliyor

Talas'ta bütçe artıyor, hizmet ve yatırımlar birbirini izliyor

Muammer öğretmen kalbine yenik düştü

Muammer öğretmen kalbine yenik düştü

Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü

Başkan Büyükkılıç 22 günde 13 ilçede 533 muhtar ile görüştü

Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Ürettiğiyle hem kendi maliyetini çıkardı hem de tasarruf sağladı

Ürettiğiyle hem kendi maliyetini çıkardı hem de tasarruf sağladı

CHP'li Arık' tan AKP'li Tamer'e tepki

CHP'li Arık' tan AKP'li Tamer'e tepki

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları

Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları

Jandarma'dan kaçak şarap operasyonu

Jandarma'dan kaçak şarap operasyonu

DAHA FAZLA
OSB Müdürleri uyum içinde

OSB Müdürleri uyum içinde

Milletvekili Ataş, ekonomi politikalaını eleştirdi

Milletvekili Ataş, ekonomi politikalaını eleştirdi

Kaski'den Felahiye'ye 2 milyonluk yatırım

Kaski'den Felahiye'ye 2 milyonluk yatırım

Yeni havalimanı 2022'ye

Yeni havalimanı 2022'ye

Başkan Uzunlu: 'Hepimizin cumhuriyete borcu var'

Başkan Uzunlu: 'Hepimizin cumhuriyete borcu var'