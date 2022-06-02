ERÜ ve Koop-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Koop-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme çerçevesinde 4-D statüsündeki işçilerin ücretlerinde iyileştirme ve ek sosyal haklar verildi.

Rektörlük toplantı Salonu’nun da düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreteri Av. Zekeriya Sancı, Koop-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İdris Güven ve yönetim kurulu üyeleri ile daire başkanları katıldı. İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, imzalanan protokolün ERÜ işçilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör Çalış, “Üniversitemizin tüm çalışanları bizler için çok önemli. Kurumları tüm çalışanları ile birlikte kalkınmaktadır. Herkesin emeği çok değerli ve kutsal. Bizim için akademik personelimizin de işçimizin de hiçbir farkı yok. Tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ise yaptığı konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin ülkenin gururu olduğunu belirterek, imzalanan sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar tarafından toplu iş sözleşmesine imza atıldı.