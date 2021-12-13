ERÜ Spor Bilimleri'nden İncesu'da 'Spor Hayattır' Etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında, ders koordinatörü öğretim görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde İncesu Osmangazi İlk ve Ortaokulu'nda Spor Hayattır Etkinliği düzenledi.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 16:35
ERÜ Spor Bilimleri'nden İncesu'da 'Spor Hayattır' Etkinliği
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında, ders koordinatörü öğretim görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde İncesu Osmangazi İlk ve Ortaokulu'nda Spor Hayattır Etkinliği düzenledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında, ders koordinatörü öğretim görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde İncesu Osmangazi İlk ve Ortaokulu’nda "Spor Hayattır" Etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında, okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 320 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler düzenlendi. Basketbol, voleybol, futbol ve hentbol branşlarında temel eğitimler yapılarak sonrası birçok eğitsel oyun oynandı. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve Osmangazi ilk-ortaokulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, “Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş nin katkı ve destekleriyle birlikte Kayseri İncesu ilçesi Osmangazi ilk-ortaokulunda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız buradaki öğrencilere takım sporları ile ilgili temel eğitim vermek. Onlara sporu sevdirmek ve önümüzde ki yıllarda meslek hayatlarına başlayacak olan Üniversite öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını arttırmaktır. İlerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili örnekler sunmak ve sporun, fiziksel aktivitenin, Egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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İhlas Haber Ajansı

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