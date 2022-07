ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 316 öğrenci mezun oldu.

Fakülte Sahası’nda düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Mezun olanların Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile alana geldiği törenin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Mustafa Çalış da konuşmasında; “Hayatımızın olmazsa olması olan sporun yaygınlaştırılması ve gelecek nesillerimize özendirilmesi için mezun olan sizler büyük görevler düşmektedir. Alanlarında uzmanlaşmış birer antrenör, birer eğitimci veya birer spor yöneticisi olarak eğitim verirken, çalışmaktan, doğruluk ve dürüstlükten hiçbir zaman taviz vermeyeceğinize inancımız tamdır. Milli değerlere sahip ve spor ahlakıyla yetişen bireyler olarak bugün Ülkemizin en köklü ve saygın üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nden mezun oluyorsunuz. 44 yıllık mazisi ile her zaman ilkleri başarmış ve adından övgü ile bahsedilmiş olan Erciyes Üniversitesi’nin mezunu olmaktan gurur duyabilirsiniz. Eğitim hayatınız boyunca Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için bizler gayret gösterdik. Mezuniyetiniz sonrası da her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Erciyes Üniversitesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan’ın jimnastik ve akrobasi gösterisinin ardından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Yusufhan Akbey, konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde üniversitelerarası müsabakalarda derece elde eden öğrencilere Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından teşekkür belgesinin takdim edildiği tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.