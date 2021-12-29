ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerini aldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Recep Ulucak ve Doç. Dr. Ahmet Eken'e ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 08:53
ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerini aldı
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Recep Ulucak ve Doç. Dr. Ahmet Eken'e ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri ile TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verildi.

Ödüller kapsamda, ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Ulucak "İktisat alanında çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Ayrıca, ERÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Eken de Sağlık Bilimleri alanında TÜBA-GEBİP ödülü almaya hak kazanan 4 öğretim üyesinden birisi oldu.

Doç. Dr. Recep Ulucak ve Doç. Dr. Ahmet Eken'e ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Ödül törenine katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da TÜBA ve TÜBİTAK Ödülü'ne layık görülen öğretim üyelerini tebrik etti.

Kurumsal Haber

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