ERÜ ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında AR-GE işbirliği yapmak ve sektöre yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemek amacıyla işbirliği protokol imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Saç katıldı. İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış konuşmasında göreve geldikleri günden bu yana üniversite -sanayi işbirliğine önem verdiklerini söyledi. Rektör Çalış, şunları kaydetti; “ Erciyes Üniversitesi araştırma üniversitesi olması ve üniversite- sanayi işbirliğine önem veren bir üniversite olduğu için işbirliği protokolleri bizim için önem arz etmektedir. Araştırma üniversitesi misyonumuzun gereği olarak da gerek Kayseri’deki sanayicilerimiz ile gerekse de sektör olarak ülkemizde büyük firmalarımız ile işbirliği yapmaktan da büyük mutluluk duymaktayız. Protokolde eğitim-öğretim katkısı ve sektöre yönelik bilimsel katkı sağlamak amacıyla elimizden geleni yapacağız. İmzalanan protokol hem üniversitemiz için hem de Eti Maden İşletmeleri için hayırla vesile olur. Öğrencilerimiz, araştırmacılarımız ve üniversitemiz için imzaladığımız protokolün büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.”

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer de konuşmasında protokole destek veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve ekibine teşekkür etti. Eti Maden İşletmeleri hakkında bilgiler veren Keleşer, bir yılda 8 üniversite ile protokol imzaladıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer işbirliği protokolüne imza attı. Protokol gereğince, teknik danışmanlık, etüt, proje ve uygulama konularını içeren; “Çevre ve Katı - Sıvı Atık Yönetimi”, “Enerji Verimliliği, Proses Dizaynı ve Optimizasyonu”, “İleri Teknoloji Bor Bileşiklerinin Üretimi”, “Bor Ürünlerinin Kullanım Alanının Arttırılması”, “Eti Maden’e Ait Sahalarda Bulunan Değerli Elementlerin Eldesi” alanlarında işbirliği gerçekleştirilecek.