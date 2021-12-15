ERÜ Dünya'nın İlk 100 Üniversitesi Arasında Yer Aldı

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 956 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 99. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 71 üniversite içerisinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 11:01
ERÜ Dünya'nın İlk 100 Üniversitesi Arasında Yer Aldı
Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 956 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 99. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 71 üniversite içerisinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 956 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 99. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 71 üniversite içerisinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında ERÜ; 2021 yılı toplam puanını 7175’den 7775’e yükseltirken, Yapı ve Altyapı kategorisinde 1100’den 1225’e, Enerji ve İklim Değişikliği kategorisinde 1250’den 1400’e, Atık kategorisinde 1200’den 1350’e, Ulaşım kategorisinde ise 1375’ten 1425’e, Eğitim ve Araştırma kategorisinde ise 1425’ten 1575’e yükseltti.

2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulan UI GreenMetric Sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirmekte ve dünya çapında karşılaştırmaktadır. UI GreenMetric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. ERÜ eğitim, araştırma ve topluma hizmet boyutlarında şehrimize ve ülkemize üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürütmekte ve bu alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimize ve mensuplarımıza nezih ve yaşanılabilir ortamlar sunmak için yeşil kampüs, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamaların iyileştirilerek yaygınlaştırılması için de önemli faaliyetler yürütülmektedir.

İhlas Haber Ajansı

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