ERÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kayseri Üniversitesi tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Sempozyumu" düzenlendi.

Online olarak düzenlenen sempozyuma ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ile akademisyenler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Arda Borlu, sempozyum hakkında bilgiler vererek sempozyuma katkı sunanlara teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında "İş güvenliği, çalışanların güvenliğini sağlamak ve çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmaları amacıyla alınan önemli tedbirlerdir" dedi.

ERÜ'nün iş sağlığı ve güvenliğine verdiği öneme dikkat çeken Rektör Çalış, şunları kaydetti: "İş güvenliği, çalışanların güvenliğini sağlamak ve çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmaları amacıyla alınan önemli tedbirlerdir. Dünyada iş kazalarının birçoğu işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmaması ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda da İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Hem işçilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve yaşanılan iş kazalarının önüne geçmek için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve bu önlemlerden taviz verilmemesi gerekmektedir. 30 Haziran 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmesiyle çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü önemi artmıştır. Üniversitemiz, Mayıs 2014'de yılında Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini hızlı bir şekilde çalışmalarına start vermiş ve Hastanemizde de İş Sağlığı ve Güvenliği Birimini kurmuştur. Bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri (İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı) ile bir yapılanmaya giderek Tüm personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiş ve belirlenen aralıklarla de eğitimlere devam edilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin tamamında Risk değerlendirmeleri yapılarak tehlike ve olası riskler belirlenmiş. Birimlerimizde gerekli organizasyon yapılarak, risklerin yüksek olduğu alanlardan başlayarak gerekli çalışmalar da başlatılmıştır."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da sempozyumun açılış konuşmasında iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Rektör Karamustafa, "Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kanunu işyerlerinde birçok değişikliği ve yeniliği getirmiştir. Bugün düzenlenen sempozyumun konusunu da teşkil eden risk değerlendirme işveren tarafından yapılması gereken ve güncel tutulması gereken önemli bir husustur. İş sağlığı ve güvenliği farklı birçok disiplinden bilgi edinilmesi gereken çok disiplinli bir alandır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatı ile ilgili bütün bilim dallarının entegre bir şekilde bir arada çalışmasını da gerekli kılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık ve güvenliği, işletmelerin verimliliği üzerinde hassasiyetle durulması gereken son derece önemli bir konudur."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ise sempozyumda yaptığı konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında bilgiler verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında da bilgiler veren Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, " Çalışma hayatının en önemli konularından birisi iş sağlığı ve güvenliği konusudur. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde mücadele edilmektedir. Bu mücadelede de başarı sağlayabilmek için çalışma hayatının gereksinimlerini sağlayan yasal bir mevzuata sahip olunması gerekmektedir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum iş sağlığı ve güvenliği konusunda akademik sunumlar ile devam etti.