ERÜ'de 'Anadolu'da İnsan Halleri' konuşuldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında 'Anadolu'da İnsan Halleri: Tasavvuf Geleneğinde İnsan Felsefesi' konulu söyleşi düzenlendi.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 12:55
ERÜ'de 'Anadolu'da İnsan Halleri' konuşuldu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında "Anadolu'da İnsan Halleri: Tasavvuf Geleneğinde İnsan Felsefesi" konulu söyleşi düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Fakülte Dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut'un moderatörlüğünde Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Abullatif Tüzer'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu'nun en önemli kavramlarından birisi olduğunu söyledi.

Özgen, " Ahi, kardeşlik kelimesinden fütüvvetten bağlantılı olarak gelişir. İktisadi zihniyet ya da iktisadi ahlak dediğimizde iktisat kısmına eğiliyoruz. Ama zihniyet kısmını ya da zihin kısmını ihmal ediyoruz. Aynı şekilde iktisadi ahlak dediğimizde iktisadi üzerinde duruyoruz ama iktisadın ahlak kısmını ihmal ediyoruz. Oysaki Anadolu'da 13. Yüzyılda bu iki kavram bir arada değerlendirilirdi. Yani zihniyet kavramı ile birlikte değerlendiriliyordu. Çünkü neticede iktisat dediğimiz şeyde davranışlardan meydana gelir. Davranış da zihinden meydana gelir" dedi.

Akademik sunumlar, tasavvuf müziği ve şiirlerin yer aldığı etkinlik, programa katkı sunanlara plaket ve teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

Haber Merkezi

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