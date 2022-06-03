ERÜ'de 20. Geleneksel Spor Şenliği ödül töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 20. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

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  • 03.06.2022 10:29
  • Güncelleme: 03.06.2022 11:51
ERÜ'de 20. Geleneksel Spor Şenliği ödül töreni düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 20. Geleneksel Spor Şenliği’nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Şenlik alanında düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu ile sporcular katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ödül töreninde yaptığı konuşmasında 20. Geleneksel Spor Şenliğinde emeği geçenlere teşekkür etti ve ödül alan öğrenci ile personeli kutladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın konuşmalarının ardından 21 Mart - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında personel ve öğrenci kategorilerinde basketbol, voleybol, mini futbol, masa tenisi, satranç ve salon okçuluğa 6 branştan 74 takım ile binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen spor şenliğinde dereceye girenlere, Rektör Çalış tarafından ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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İHA

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