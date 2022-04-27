Ertürk: 'Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile genel müdürlerin katıldığı istişare toplantısı yaptı.

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  • 27.04.2022 13:07
  • Güncelleme: 27.04.2022 13:13
Ertürk: 'Anadolu efsanesi Kayseri'nin başarısını istişare ettik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici’nin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile genel müdürlerin katıldığı istişare toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde kentte yerel yönetimlerden, gönül ve sosyal belediyeciliğe kadar insan ve sağlık odaklı birbirinden önemli projeler, hizmetler ve yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin fedakâr ve çalışkan ekibi özverili çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu başarılı çalışmalar sadece Kayseri’de değil, Ankara’da da dikkat çekerken, kente gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarete, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Serdar Öztürk, genel müdür ve daire başkanları katıldı.

Anadolu efsanesi Kayseri‘nin başarısını istişare ettiklerini vurgulayan Ertürk, “Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici’nin katılımıyla Kayseri’nin yerel yönetimler alanında işinin ehli kadrolar ile Genel Sekreterimiz Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcılarımız, Genel Müdür ve Daire Başkanlarımızla Anadolu efsanesi Kayseri‘nin başarısını ve şehirdeki yatırımları istişare ettik” dedi.

İHA

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