Erkilet'te çıkan yangın söndürüldü

 Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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  • 15.07.2022 19:05
  • Güncelleme: 15.07.2022 19:05
Erkilet'te çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Erkilet Camikebir Mahallesinde bulunan bir apartmanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.  
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Duman tahliyesi yapılarak müdahale edilen yangında can kaybı olmadığı belirtildi.

1ha

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