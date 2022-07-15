Erkilet’te çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Erkilet Camikebir Mahallesinde bulunan bir apartmanda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Duman tahliyesi yapılarak müdahale edilen yangında can kaybı olmadığı belirtildi.