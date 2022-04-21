Erkilet Millet Bahçesi'nin temeli atıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından yapılacak Erkilet Millet Bahçesi'nin temeli atıldı. Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, millet bahçesinin şehrin panoramik olarak kentin en güzel yerinde olduğunu ve aktif bir yeşil alan olacağını söyledi.

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  • 21.04.2022 11:57
  • Güncelleme: 21.04.2022 11:57
Erkilet Millet Bahçesi'nin temeli atıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yapılması planlanan Erkilet Millet Bahçesi temel atma ve fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Ağaç dikimi ile başlayan temel atma töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, göreve geldiği günden bu yana 1 milyon metrekarenin üzerinde alanın yeşillendirildiğini söyledi. Çolakbayrakdar: “Kocasinan’ın her köşesinde yaptığımız çalışmalarla şehrimize yeni yerler kazandırmak ve Kocasinan’ı hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Bir tarafta kentsel dönüşüm ile yeni bir şehir kuruyoruz. Diğer tarafta ise park bahçe ekinimizle ağaçlandırılmayan bir alan kalmaması gayretindeyiz. 1 milyon metrekarenin üzerinde katkı sağladık. Mevcut arazi üzerinde yeşil alan oluşturmak kolay. Daha zor olan ise park bahçe yapılacak alan oluşturabilmek. Belediyeye ait mülkiyetlerde bunu başarmak kolay. Fakat belediyeye ait değilse bunu gerçekleştirmek aylarca sürebiliyor. Önce ağaçlandırma çalışmalarını yapıyoruz sonra ise park yapıyoruz. Park yapmak için, ağaçların tutmuş olması gerekiyor” dedi. 

“MİLLET BAHÇESİ, ŞEHRİ PANORAMİK OLARAK GÖREN BİR YERDE”

Erkilet Millet Bahçesi’nin şehri panoramik olarak en güzel gören yerde olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar: “Etkilet Millet Bahçemizde bugün itibariyle temel atıyoruz. Buraya dikeceğimiz ağaçlar 15-20 yıllık ağaçlar. Yetişmiş, büyümüş, bu topraklarda olan ağaçları ekeceğiz. Bir anda bu bölge de ağaçlanmayı göreceksiniz. Bu millet bahçesi şehrin panoramik olarak göründüğü en güzel yer. Vatandaşlarımıza piknik alanı, çocuklarımıza oyun alanı kazandıracağız. Daha da önemlisi aktif yeşilin olduğu bir alan kazandıracağız. Bizler Kocasinan’ın her bir köşesine ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu alanı da en kısa süre içerisinde tamamlayıp şehre yeni bir mekan katmış olacağız” diye konuştu.

Temel atma ve fidan dikim töreninde Belediye Başkanı Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Emine Timuçin, Kocasinan Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da hazır bulundu.

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